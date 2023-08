Nach einer Unfallflucht in Jerichow (Jerichower Land) sucht die Polizei einen Autofahrer, der die Außenwand eines Fachwerkhauses demoliert hat.

Die Polizei vom Revier im Jerichower Land setzt bei der Suche nach einem Autofahrer, der in Jerichow gegen die Wand eines Hauses gekracht ist, auch auf Zeugenhinweise.

Jerichow - Nach einer Unfallflucht in Jerichow (Landkreis Jerichower Land) ist die Polizei auf der Suche nach einem Fahrer, der die Außenwand eines Fachwerkhauses demoliert hat. Laut einer Mitteilung soll ein Unbekannter am 7. August 2023 die Wand eines Gebäudes an der Johannes-Lange-Straße stark beschädigt haben.

Die Tat hat sich demnach zwischen 8.30 und 10.30 Uhr ereignet. Nach bisherigen Informationen ist davon auszugehen, dass es zu einer Kollision eines unbekannten Fahrzeugs mit dem Gebäude ist, bei der die Wand nach innen eingedrückt wurde. Bei dem Haus handelt es sich um einen Lagerschuppen.

Die Wand eines Fachwerkhauses an der Johannes-Lange-Straße ist von einem ungekannten Fahrer eingedrückt worden. Foto: Polizei

Beim Unfallverursacher handelt es sich anhand der Spurenlage vermutlich um einen blauen Pkw. Der Fahrer hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, stellt die Polizei klar. Der entstandene Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Angaben auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher und dem Fahrzeug geben können, melden sich beim Polizeirevier Jerichower Land telefonisch unter 03921/92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.