Neue Betrugsmasche über Whatsapp im Jerichower Land aufgetaucht

Genthin (vs) - Bereits Anfang Januar trug es sich laut Polizei zu, dass ein Genthiner eine Nachricht über Whats App bekam, die angeblich die Tochter mit einem anderen Handy geschrieben hatte. Sie konnte nämlich nicht mit ihrem Handy schreiben, da sie dieses in der Waschmaschine mitgewaschen hätte und es nun defekt wäre, so die Beamten in einer Pressemitteilung.

Jedenfalls benötige die angebliche Tochter für die Reparatur über 2000 Euro und der Vater solle das Geld möglichst sofort per Echtzeitüberweisung bezahlen. Dazu wurden Kontodaten übermittelt. Der Mann tat das einzig richtige, nämlich rief seine Tochter an und fragte was los sei. Mit diesem Gespräch klärte sich die Angelegenheit, denn ihr Handy war intakt und Geld wurde nicht überwiesen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf eine neue Betrugsmasche hin.

"Seien Sie wachsam. Reagieren Sie nicht auf Nachrichten, dessen Absender Sie nicht kennen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie bei dem tatsächlichen Absender nach. Überwiesen Sie kein Geld", so die Polizei am Ende.