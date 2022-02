Neue Masche von Trickbetrügern: Genthiner Rentner gerade noch so davon gekommen

Eine neue Masche wollten Trickbetrüger im Jerichower Land verwenden, um in das Haus eines Rentners in Genthin zu gelangen. Dies scheiterte jedoch zwei Mal.

Genthin (vs) - Ein aufmerksamer Rentner in Genthin teilte der Polizei mit, dass er und seine Frau am 2. Februar seltsamen Besuch an der Tür hatten. Denn ein junger Mann gab sich als Krankenpfleger aus Berlin aus, der hier in der Straße ehemalige Patienten besuchen wolle.

Den Namen den der junge Mann angab, kannte der Rentner nicht. Am 4. Februar dann stand ein anderer junger Mann laut Polizei vor der Tür und gab sich als Sohn eines ehemaligen Arbeitskollegen aus, er solle ihm schöne Grüße bestellen und ihn besuchen.

Allerdings ist der Name des Arbeitskollegen dem Rentner nicht bekannt, er habe einen Kollegen mit dem Namen nie gehabt. Dem aufmerksamen Rentner kam alles seltsam vor und hat das Gespräch beendet. Die Polizei rät dazu, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Es könnten Trickbetrüger sein!