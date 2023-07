Die Polizei berichtet in einer Pressemitteilung von einem Brandanschlag auf ein Einfamilienhaus in Parchen.

Genthin/Parchen (vs) - Im Genthiner Ortsteil Parchen kam es am Mühlberg zu einem Brandanschlag. Unbekannte Täter warfen einen Brandsatz auf die Terrasse eines Einfamilienhauses, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Durch das sofortige Eingreifen des Geschädigten konnte verhindert werden, dass sich die Flammen ausbreiteten und auf das Haus übergriffen.

Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hinweise:

Die Straftat wurde am 29. Juni zwischen 1.00 und 3.00 Uhr begangen. Die Polizei bittet alle Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der 03931/682 292 oder jeder weiteren Dienststelle zu melden.

Gesucht werden Personen, die im Tatzeitraum in der Ortslage Parchen oder auf angrenzenden unbefestigten Wegen zwischen Parchen und Hohenseeden Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandanschlag im Zusammenhang stehen könnten. Weiterhin werden Personen gesucht, die Hinweise zu der Straftat oder zur Tatbeteiligung geben können.