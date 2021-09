Polizei in Genthin sucht nach Eigentümern von geklauten Fahrrädern

Die Polizei in Genthin hat geklaute Fahrräder entdeckt. Jetzt suchen die Beamten nach den Eigentümern.

Genthin (vs) - Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme der Kriminalpolizei am 24. Juli konnten im Heinigtenweg in Genthin insgesamt 29 Fahrräder und Fahrradrahmen aufgefunden und sichergestellt werden.

Darunter befanden sich zwei Fahrräder, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Bei sechs Rädern war die Rahmennummer herausgeschliffen bzw. unkenntlich gemacht, wobei bei vier Fahrrädern diese wieder sichtbar gemacht werden konnte. Eine Zuordnung der sichergestellten Sachen war bislang nur bei zwei Fahrrädern möglich.

Daher bittet sie Polizei: „Wer Angaben zu den sichergestellten Fahrrädern machen kann und sein Eigentum wiedererkennt, wendet sich bitte an die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder direkt an das Revierkommissariat in Genthin.“