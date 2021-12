Polizei meldet: Einbruch und Unfall in Genthin

In Genthin ereignete sich ein Unfall und ein Einbruch, vermeldet die Polizei.

Die Polizei in Genthin hat einies zu tun.

Genthin (vs) - Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum vom 15. bis 16. Dezember in ein Fahrradgeschäft in der Mühlenstraße eingebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug öffneten diese gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts und entwendeten vier hochwertige E-Bikes aus dem Laden. Unter diesen waren unter anderem ein silbernes und ein rotes 28er E-Bike des Herstellers BBF.

Es ist ein Schaden von über zehntausend Euro entstanden, so die Polizei in eine Pressemitteilung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen geben können, welche sich im möglichen Tatzeitraum im Bereich des Fahrradgeschäfts befanden, sich bei der Polizei in Burg (03921/920-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zudem ereignete sich am 16. Dezember ein Unfall. Die Fahrerin eines Pkw Nissan befuhr die Bebelstraße in Richtung Uhlandstraße in Genthin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links auf die Gegenspur und stieß dort mit einem Hyundai zusammen.

Die 73-jährige Nissan-Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.