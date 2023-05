Zu Kontrollen gegen Raser war die Polizei in Jerichow im Einsatz.

Raser in Jerichow erhalten bald Post

Zu Kontrollen gegen Raser war die Polizei in Jerichow im Einsatz. Hier ein Symbolbild.

Jerichow (vs) - Mit überhöhter Geschwindigkeit, waren am Sonntagvormittag, 21. Mai 2023, mehrere Fahrer zu schnell in Jerichow unterwegs.

Die Polizei hatte zwischen 9 und 10 Uhr die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Rosa-Luxemburg-Straße kontrolliert. Von den 40 Fahrzeugen, die unterwegs waren, waren drei zu schnell. Erlaubt sind 50 km/h. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 81 km/h gemessen.

Die drei Fahrzeuglenker bekommen demnächst Post von der Bußgeldstelle.