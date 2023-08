An einem Denkmal, das an gefallene Sowjetische Soldaten von 1945 erinnert, hat sich in Genthin offenbar eine geballte Zerstörungswut entladen.

Soldatendenkmal in Genthin angegriffen: Zerstörungswut entlädt sich an Tafel

An einem Sowjetdenkmal für gefallene Soldaten im Zweiten Weltkrieg in Genthin hat sich geballte Zerstörungswut entladen. Eine Tafel wurde von dem Denkmal gerissen. Symbolbild:

Genthin (vs/rs) - Am Montagmittag ist erstmals ein Angriff auf ein Ehrendenkmal für gefallene Sowjetsoldaten in Genthin bemerkt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde zuvor eine von sieben Namenstafeln an einer Betonmauer in der Berliner Chaussee abgerissen und in einen angrenzenden Busch geworfen. Die Namenstafel war zuvor mit Epoxidharzkleber befestigt und erinnerte an die gefallenen sowjetischen Soldaten und Offiziere der Roten Armee, die während der Befreiung Genthins in den Frühjahrskämpfen von 1945 starben.

Die Gedenkstätte ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Die Stadt Genthin hat die beschädigte Namenstafel vor Ort gesichert.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern oder zum Tatgeschehen erbittet die Polizei unter der Rufnummer 03921-9200.