Unbekannte hinterlassen nach Einbruch Hakenkreuz in einer Wohnung in der Brandenburger Straße. Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Die Polizei war in der Brandenburger Straße in Genthin im Einsatz.

Genthin (vs) Unbekannte sind zwischen dem 30. Januar und dem 14. Februar in die Wohnung einer 36-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Straße in Genthin eingebrochen. Laut Polizei, gab die Frau an, dass nichts gestohlen wurde.

Jedoch klebten der oder die Täter im Flur der Wohnung mit schwarzem Klebeband ein rund 60 mal 60 Zentimeter großes Hakenkreuz an die Wand an und strichen dieses durch, indem sie es einmal diagonal überklebten. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Der polizeiliche Staatsschutz übernimmt nun die Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur genauen Tatzeit und den Tätern geben können, werden gebeten, sich persönlich, via E-Mail ([email protected]) oder telefonisch unter der Telefonnummer 03921/920-0 im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.