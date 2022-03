Unfall mit Personenschaden bei Genthin

Genthin/Ringelsdorf (vs) - Auf der K1212 bei Ringelsdorf ereignete sich gegen 6.55 Uhr am 1. März ein Unfall. Ein 33-jähriger Dessauer fuhr mit seinem Dacia Duster aus Magdeburgerforth kommend in Richtung Tucheim.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen lief kurz hinter der Einmündung nach Ringelsdorf ein Tier über die Fahrbahn, wodurch der Fahrzeugführer ein Ausweichmanöver einleitete, so die Polizei. Infolge dessen kam er erst nach rechts von der Fahrbahn ab, tuschierte einen Leitpfosten und kam dann nach links von der Straße ab. Hierbei durchfuhr er den Straßengraben und kam im angrenzenden Wald auf dem Brandschutzstreifen quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Der 33-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und ins Klinikum Magdeburg verbracht. Das Fahrzeug, an dem erheblicher Sachschaden entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.