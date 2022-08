Vandalismus auf Genthiner Spielplätzen

Genthin (vs) - Vandalismus auf dem Spielplatz im Volkspark. Dort haben Unbekannte von der Schaukel beide Schaukelsitze samt Ketten gestohlen. „Hier wurden keine Mühen gescheut, denn es wurden auch die Aufhängungen abgebaut“, heißt es seitens der Stadt Genthin in einer Pressemitteilung.

Und auch am neuen Spielplatz am Marktplatz waren Diebe am Werk. Dort ist ein Haltegriff an dem neuen Käferkarussell gestohlen worden. Die Vorfälle seien nicht nur aufgrund des Aufwandes der Wiederbeschaffung ärgerlich, heißt es aus der Verwaltung. „Vor allem können die Spielgeräte derzeit nicht von den Kindern benutzt werden.“

Die kleinen Spielgeräte auf der Wiese auf dem Marktplatz waren erst im Frühjahr erneuert worden. Der Spielplatz im Volkspark ist 2015 für rund 27.500 Euro errichtet worden. Rund ein Zehntel des Geldes stammte aus Spenden der Bevölkerung. Die Stadtverwaltung ruft Einwohner auf, sich zu melden, wenn Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben werden können. Die Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 03933/87 60 möglich.