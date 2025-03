Seit dem späten Dienstagnachmittag ist ein Patient aus einer Klinik in Genthin verschwunden. Durch die herrschenden Frostgrade könnte er sich in Lebensgefahr befinden.

Lebensgefahr! Vermisst in Klinik in Genthin - Wo ist Thomas B. aus Ringelsdorf? (Mit Foto)

Thomas B. wird in Ringelsdorf bei Genthin vermisst.

Ringelsdorf. - Der 61 Jahre alte Thomas B. wird seit dem späten Dienstagnachmittag in der Klinik für Suchtkranke in Ringelsdorf, einem Ortsteil von Genthin, vermisst. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche.

Demnach wurde der Mann zuletzt um 16.15 Uhr in der Einrichtung für Alkoholkranke gesehen. Wegen der herrschenden niedrigen Temperaturen und da der Mann nur mit einer dünnen Jacke und einer Jogginghose mit hellblauen Streifen bekleidet sei, könne er sich in einer gefährlichen Situation befinden, heißt es.

In Suchtklinik in Ringelsdorf vermisst: Thomas B. könnte in Lebensgefahr schweben

Der Vermisste sei zu Fuß unterwegs, aber stark desorientiert.

So sieht Thomas B. aus:

Wo ist Thomas B. aus Ringelsdorf bei Genthin? Foto: Polizei

1,80 m groß

kräftige Statur

graues Haar, nach hinten gegelt

Hinweise zum Aufenthalt von Thomas B. werden von der Polizei unter der Rufnummer 03921/9200 erbeten.