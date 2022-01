Gesprengte Automaten und Brände in Wittenberg

Polizei fasst zwei Verdächtige, die es auf Zigaretten abgesehen hatten. Feuer in Laubenkolonie vermutlich auf Böller zurückzuführen. Hoher Sachschaden bei Brand am Neujahrstag am Bahnhof Radis

Wittenberg/MZ - Einen vergleichsweise glimpflichen Jahreswechsel erlebten Polizei und Feuerwehr im Landkreis. „Es war ruhiger als üblicherweise“, hieß es am Sonntag aus dem Polizeirevier in Wittenberg - „weil weniger Knallzeug“ im Umlauf war; zum zweiten Mal galt vor Silvester bundesweit ein Verkaufsverbot für Feuerwerk.

Allerdings wurden auch diesmal Böller fahrlässig oder absichtlich zweckentfremdet. An der Wittenberger Dörffurt-/ Ecke Johann-Friedrich-Böttger-Straße fingen kurz nach Mitternacht am Neujahrstag eine Hecke und der angrenzende Schuppen einer Gartenlaube Feuer. Der Brandort wurde beschlagnahmt, es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass Feuerwerk die Ursache war.

Fluchtversuch per Fahrrad

Aufgesprengt wurden im Schutz der lauten Nacht ins neue Jahr zwei Zigarettenautomaten, in der Pfaffengasse und an der Geschwister-Scholl-Straße. Gegen zwei Verdächtige laufen Ermittlungen wegen Diebstahl im besonders schweren Fall, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte. Die beiden 27- und 29-jährigen Männer aus Wittenberg, die sich inzwischen wieder auf freiem Fuß befinden, hatten bei ihrer Festnahme

in Tatortnähe zwei Polizisten leicht verletzt, als sie per Fahrrad flüchten wollten. Die Feuerwehr baute die beschädigten Automaten ab.

Insgesamt verzeichnete die Leitstelle zu Silvester zwischen Nachmittag und Neujahrsmorgen zehn Feuerwehreinsätze, die allerdings nicht alle mit dem Jahreswechsel zu tun hatten. Mülltonnen brannten in der Wittenberger Katharinenstraße: Anwohner hatten dort gegen 2.20 Uhr einen lauten Knall gehört, die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus. Die Polizei ermittelt.

Kanister und Knallerreste in Unterführung sichergestellt

Ermittelt wird auch wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Radis. Ein verspäteter Böller hatte dort am Neujahrstag gegen 21.45 Uhr die Überdachung der Unterführung am Bahnhof in Brand gesetzt. Beamte des Polizeireviers Wittenberg stellten Reste von Böllern und einem Kanister sicher. Durch die Explosion entstand laut Polizei ein Schaden von geschätzt 15.000 bis 20.000 Euro.