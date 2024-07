In Halle sucht die Polizei nach einer vermissten Jugendlichen. So sieht die Gesuchte aus.

Gesucht in Halle

Die Polizei in Halle ist auf der Suche nach einem vermissten Mädchen.

Halle (Saale)/DUR. - Seit Donnerstag, 18. Juli, wird in Halle eine Jugendliche vermisst.

Mia Lena G. wurde laut Polizei letztmalig am vergangenen Donnerstag gegen 17 Uhr in der Kurt-Freund-Straße in Halle gesehen.

Mia Lena G. wird in Halle gesucht. Foto: Polizei Halle

Die Vermisste Mia Lena G. wird wie folgt beschrieben:

circa 165 cm bis 170 Zentimeter groß

circa 16 Jahre alt

schlanke Gestalt

schulterlange blonde Haare

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Aufenthalt der Vermissten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.