In Halle läuft aktuell ein Großeinsatz der Rettungskräfte. Im Mühlgraben wurde eine leblose Person entdeckt. Die Klausbrücke war wegen des Einsatzes voll gesperrt.

Mit Video: Großeinsatz in Halle - Leblose Person im Mühlgraben - Klausbrücke wieder frei

Nach dem Fund einer leblosen Person läuft am Freitagmorgen ein Großeinsatz in Halle.

Halle (Saale). – In Halle wurde am Freitagmorgen eine leblose Person im Mühlgraben entdeckt. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Mann soll offenbar ertrunken sein, so ein erster Hinweis.

Im Video: Leiche in Halle gefunden - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Großeinsatz in Halle: Toter im Mühlgraben gefunden. (Kamera: MZ Redaktion, Schnitt: Torsten Grundmann/Alexander Pförtsch)

Auf Nachfrage konnte die Polizei bislang keine näheren Aussagen zu dem Fall tätigen. Die Bergung sei mittlerweile abgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Klausbrücke war wegen des Einsatzes voll gesperrt. Mittlerweile wurde sie aber wieder für den Verkehr freigegeben.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem, in dem die Todesursache noch nicht feststeht, erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge.

Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.