Mehrere betrunkene Männer haben sich eine Schlägerei in der Gustav-Staude-Staße in Halle geliefert. Plötzlich kam auch ein Schlagstock zum Einsatz.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am späten Donnerstagnachmittag in der Gustav-Staude-Straße in Halle gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach gerieten mehrere stark betrunkene Männer im Alter von 23 bis 54 Jahren aus bislang unbekannten Gründen erst verbal, dann auch körperlich aneinander. Es sei zur Schlägerei gekommen, heißt es, in deren Verlauf einer der Beteiligten einen Teleskopschlagstock zog und den 54-Jährigen verletzte.

Der Mann kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt in dem Fall.