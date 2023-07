Nachdem ein Häftling am Montag aus der JVA Halle verschwunden war, hat die Polizei die Leiche des Mannes gefunden. Die Ermittlungen zu den Umständen seines Todes dauern an.

Halle (Saale)/DUR/dpa – In Halle hat die Polizei am Mittwoch die Leiche eines Häftlings entdeckt, der am Montag aus dem offenen Vollzug der JVA Halle verschwunden war. Wie die Polizei mitteilt, sei der 39-Jährige in seiner Wohnung tot aufgefunden worden.

JVA Halle: Verschwundener Häftling tot aufgefunden

Wie der Mann ums Leben kam, ist aktuell noch unklar. Eine Fremdeinwirkung wird momentan jedoch ausgeschlossen. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.

Mit dem Ergebnis wird nicht vor Ende nächster Woche gerechnet. Der Gefangene verbüßte eine Haftstrafe unter anderem wegen Diebstahls.

Hintergrund: Was bedeutet offener Vollzug?

Im offenen Vollzug können Gefangene unter anderem einer Arbeit außerhalb des Gefängnisses nachgehen. In der Regel müssen sie aber über Nacht in die Anstalt zurückkommen. Zudem werden auch regelmäßig Kontrollen am Arbeitsplatz durchgeführt.

Diese Form der Unterbringung soll laut Justizministerium im Zuge der Resozialisierung einen wesentlichen Beitrag bei der Vorbereitung auf das Leben in Freiheit leisten.