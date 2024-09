In Halberstadt ist es zu einem Unfall während Arbeiten an einer Elektroanlage in einer Freizeiteinrichtung gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Mann kommt nach Zwischenfall an Elektroanlage mit schweren Verletzungen in Spezialkrankenhaus

Arbeitsunfall in Halberstadt

In Halberstadt hat sich ein Arbeitsunfall ereignet.

Halberstadt. - Ein Mann hat sich am Dienstag gegen 12 Uhr bei einem Arbeitsunfall in Halberstadt schwer verletzt.

Laut Polizei arbeiteten zwei Personen an einer Elektroanlage in einer Freizeiteinrichtung in der Gebrüder-Rehse-Straße, als es zu dem Unfall kam. Eine Person sei dabei schwer, eine weitere leicht verletzt worden.

Rettungskräfte transportierten den Schwerverletzten in ein Spezialkrankenhaus, den Leichtverletzten in ein nahegelegenes Klinikum, heißt es. Die Ermittlungen der Polizei dauern den Angaben nach noch an.