In Halberstadt wurd ein erst 13 Jahre altes Mädchen vermisst. Nun ist es wieder zuhause.

Halberstadt/VS. - Ein Mädchen wurde seit 14. November in Halberstadt vermisst. Am Montag, 20. November, sei sie wohlbehalten und aus freien Stücken wieder bei ihren Eltern aufgetaucht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher aufgehoben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.