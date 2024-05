Bei einem Unfall auf der Bahnlinie zwischen Halberstadt und Wernigerode sind am Montag eine Frau und ihr Baby schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall an Bahnstrecke im Harz

Halberstadt (vs) - Zu einem Bahnunfall zwischen einer Mutter mit Baby und einem Personenzug ist es am Montag (27. Mai) auf der Bahnlinie Wernigerode-Halberstadt auf Höhe der Straße An der Kläranlage gekommen. Wie durch einen Sprecher der Halberstädter Feuerwehr bekannt wurde, mussten die Kameraden um 22.09 Uhr ausrücken.

Die schwer verletzte Frau wurde vor Ort bereits durch einen Notarzt versorgt. Den leicht verletzten Säugling versorgten ein Ersthelfer und anschließend die Feuerwehr.

Im Zug befanden sich 21 Personen und der Lokführer, die augenscheinlich unverletzt blieben. Ein Kamerad der Ortsfeuerwehr Halberstadt, der ebenfalls ehrenamtlich im Kriseninterventionsteam Halberstadt tätig ist, übernahm die psychosoziale Notfallversorgung. Um die Passagiere zeitnah evakuieren zu können, wurden die Ortsfeuerwehren Sargstedt und Klein Quenstedt angefordert.