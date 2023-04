Ein Mann hat am Sonntagnachmittag eine Gruppe Jugendlicher am Bahnhof Halberstadt im Harz attackiert. Dazu missbrauchte er einen Feuerlöscher.

Einen Feueralarm hat ein Mann am Bahnhof in Halberstadt im Harz ausgelöst, als er mit einem Feuerlöscher eine Gruppe Jugendlicher attackierte. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Am späten Sonntagnachmittag ist es zu einem Feueralarm am Bahnhof in Halberstadt gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hielt sich zuvor eine 15-köpfige Gruppe Jugendlicher im Sanitärbereich des Bahnhofs auf, hörte lautstark Musik und rauchte. Ein 28-Jähriger soll anschließend einen Feuerlöscher aus der Halterung gerissen und ihn missbräuchlich entleert haben. Danach habe er plötzlich einen 14-Jährigen mit dem Pulver besprüht, heißt es in der Meldung weiter.

Anschließend sei erder Mann aus dem Bahnhofsgebäude geflüchtet. Der Teenager habe Verätzungen der Augenschleimhäute erlitten und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Jugendlicher erlitt offenbar Augen-Rötungen und Beschwerden im Kehlkopfbereich.

Aufgrund der erhaltenen Personenbeschreibung könne die Tat vermutlich einem 28-Jährigen zugeordnet werden, so die Beamten. "Der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche erhält unter anderem Strafanzeigen wegen der Beeinträchtigung von Rettungshilfen, Sachbeschädigung sowie gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen."

Der Bereich der Damentoiletten im Bahnhof Halberstadt soll durch das Löschpulver verunreinigt worden sein und ist aktuell nicht mehr nutzbar. Eine Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.