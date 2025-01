Großeinsatz der Polizei im Harz Verdächtiger Gegenstand in Bankfiliale: Halberstädter Polizei gibt Entwarnung

In Halberstadt ist es am Dienstag zu einem großen Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein verdächtiger Gegenstand in einer Bankfiliale gefunden wurde. Am Abend gaben die Beamten Entwarnung.