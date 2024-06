Bei Flämmarbeiten geriet ein Dachstuhl in der Quedlinburger Innenstadt im Harz in Brand. Der Schaden beläuft sich auf Hunderttausende Euro.

Quedlinburg/DUR. - Zu einem Brand in der Innenstadt von Quedlinburg ist es am Donnerstagmittag gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach stand ein Dachstuhl in einem leerstehenden Gebäude in der Neuendorf 28 in Flammen und wurde durch über 40 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Quedlinburg, Ditfurt, Rieder und Gernrode gelöscht. Auslöser des Brandes waren offenbar Flämmarbeiten an der Außenfassade des Gebäudes, wie es heißt. Demnach wurden mit einem Gasbrenner Pflanzenreste entfernt, als sich durch die Hitze Material unter dem Dachkasten entzündete.

Von der Polizei werde der Schaden auf 150.000 Euro geschätzt.