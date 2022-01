Brand im Harz: Lagerhaus in Anderbeck betroffen

Anderbeck (vs) - Am 14. Januar kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Schwelbrand in einem ehemaligen Lagerhaus in der Bahnhofstraße in Anderbeck. Dort ist auf unbekannte Weise Unrat in Brand geraten, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand, so die Polizei.

Mehrere Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen zum Einsatz. Der Schwelbrand konnte schnell gelöscht werden, es entstand geringer Sachschaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Ermittlung der genauen Brandursache kommt die Kriminalpolizei des Polizeireviers Harz zum Einsatz.

Hinweise nimmt das Polizeirevier im Harz (Halberstadt) unter der Telefonnummer 03941/674293 an.