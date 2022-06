Couragierte Zeugen bremsen zwei dreiste Diebe aus

Zwei Diebe haben die Polizei in Halberstadt in Schach gehalten. Einer davon, ein Syrer mit Bewährungsstrafe, kassierte einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der andere, ein 16-Jähriger fiel durch die besondere Dreistigkeit seines Handelns auf.

Halberstadt - Zwei augenscheinlich unverbesserliche Diebe haben am Donnerstagnachmittag in Halberstadt die Polizei in Atem gehalten. Die erste Bilanz: Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Ladendiebstahls, Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, die sich gegen zwei 16 und 23 Jahre alte Männer richten. Zudem zwei verletzte Beamte und – seit Freitagmittag – ein Haftbefehl gegen den 23-Jährigen.