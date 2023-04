Zwei Autos sind am Montagmorgen bei Quedlinburg im Harz frontal zusammengestoßen. Ein Unfall mit verheerenden Folgen.

Quedlinburg (vs) - Zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten ist es am Montagmorgen auf der Wipertistraße in Richtung Quedlinburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach stieß ein 63-jähriger Volvo-Fahrer bei dem Unfall mit einer 40-Jährigen zusammen. Wie die Polizei mitteilt, soll der 63-jährige aus Warnstedt mit dem Auto gekommen sein und auf dem Weg Richtung Quedlinburg aufgrund von Glatteis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Daraufhin soll er mit seinem Volvo auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Nach Informationen der Beamten soll der Mann mit seinem Fahrzeug dann frontal mit dem Auto der Vierzigjährigen zusammengestoßen sein.

Dabei soll sich der 63-Jährige leicht und die Polofahrerin schwer verletzt haben. Beide sollen aufgrund ihrer Verletzungen von dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden sein. An beiden Fahrzeugen soll ein geschätzter Sachschaden in Höhe von jeweils 4.000 Euro entstanden sein.