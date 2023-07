Halberstadt (vs) - Zwei Männer werden von der Polizei im Harz gesucht, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Demnach haben die mutmaßlichen EC-Betrüger mit einer gestohlenen Geldkarte eine Einkaufstour durch die Geschäfte in Halberstadt veranstaltet.

Die Männer sollen einer Frau in einem Supermarkt in der Theaterpassage Halberstadt bereits am 28. März ihre Geldbörse mit der EC-Karte geklaut haben. Anschließend hoben sie Hunderte Euro an einem Geldautomaten in der Bukostraße ab und bezahlten in verschiedenen Geschäften damit.

So sollen die mutmaßlichen Täter ausgesehen haben:

Dieser Mann hat möglicherweise Hunderte Euro von einer gestohlenen Geldkarte abgehoben. Bild: Polizei

Dieser Mann könnte mit einer gestohlenen EC-Karte auf Shopping-Tour gegangen sein. Bild: Polizei

Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung und hofft auf Zeugen-Anrufe und Hinweisgeber unter der Rufnummer 03941-674293.