Ein Mann hat aus einem Betrieb in der Langen Straße in Langelsheim im Harz eine Geldbörse inklusive einer EC-Karte geklaut und damit Geld abgehoben. Nun sucht die Polizei nach ihm.

EC-Karte in Langelsheim gestohlen: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Artikel)

Langelsheim. - Die Polizei im Harz ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann, der bereits am 9. April zwischen 13 und 13.30 Uhr eine Geldbörse inklusive EC-Karte aus einem Betrieb in der Langen Straße in Langelsheim entwendet haben soll.

Dieser Mann wird im Harz gesucht. Foto: Polizei Harz

Mit der gestohlenen EC-Karte habe er dann um 13.34 Uhr und 13.36 Uhr an einem Geldautomaten in einer Filiale der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine unbefugt Bargeld vom Konto der geschädigten Person abgehoben, so die Polizei.

Die Polizei sucht nun mit Aufnahmen der Überwachungskamera nach dem Verdächtigen: Der auf den Bildern abgebildete Mann stehe im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben, so die Polizei.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Harz

Hinweise zu dem Mann und der Tat nimmt die Polizei Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.