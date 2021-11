Durch einen Heizkörper: Brand in Halberstadt ausgelöst

Zu einem Brand durch einen Heizkörper in Halberstadt wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen gerufen.

In einem Haus im Holunderweg in Halberstadt hat es am Sonntag gebrannt. Verletzt wurde niemand. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Halberstadt gekommen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Das Haus im Holunderweg geriet ersten Erkenntnissen zufolge durch einen Heizkörper in Brand. Verletzt wurde dabei aber niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 17.000 Euro.