Quedlinburg (vs) - Die Polizei des Landkreises Harz sucht nach zwei Personen, die verdächtigt werden, eine Rentnerin in Quedlinburg bestohlen zu haben. Das geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach soll eine der Verdächtigen am 8. August vergangenen Jahres die Geldbörse der Seniorin entwendet haben. Darin soll sich nach Angaben der Polizei unter anderem die EC-Karte der Rentnerin gewesen sein. Noch am selben Tag soll an einem Geldautomaten am Markt Geld abgehoben worden sein.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dieser Person Foto: Polizei

Die beiden Personen, die auf den Bildern der Überwachungskamera abgebildeten sind, sollen im dringenden Verdacht verstehen, die Tat begangen zu haben. Wer die abgebildeten Personen kennt oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich an unter der Rufnummer 03941-674293 bei der Polizei zu melden.