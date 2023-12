Dingelstedt. - Eine Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden sind Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagabend bei Dingelstedt ereignete. Laut Polizeiangaben war ein ein 32-Jähriger aus Quedlinburg mit seinem VW Passat auf die L 79 aus Richtung Dingelstedt kommend unterwegs, als er an der Kreuzung mit der L 83 in Richtung Arbketal ein Stoppschild ignorierte. Zudem übersah er eine 36-Jährige aus Braunschweig, die mit ihrem Hyundai auf der Landesstraße 83 in Richtung Röderhof unterwegs war.

Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden, die 36-Jährige wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer bestand der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmittel. Deshalb ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.