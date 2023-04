Den Ostermontag hatten sich die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Huy sicher auch anders vorgestellt. Statt mit ihren Familien gemütlich den Feiertag zu genießen, mussten sie zu einem Wohnhausbrand in Eilenstedt ausrücken.

Großeinsatz am Ostermontag in Eilenstedt

Der Dachstuhl des Hauses am Ortsrand stand komplett in Flammen.

Eilenstedt - Wohnhausbrand in Eilenstedt: Um 11.44 Uhr lösten am Ostermontag Pieper und Sirenen im Huy aus und riefen die Kameraden zum Einsatzort am Ortseingang von Eilenstedt.