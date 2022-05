Halberstadt: Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhauses mussten die Halberstädter Feuerwehrkameraden Samstag (23.Oktober) gegen 11.15 Uhr ausrücken. In einem Kellerabteil hatte sich, laut Polizei, starker Rauch entwickelt, der ins Treppenhaus gestiegen war.

Halberstadt (tt) - In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Minna-Bollmann-Straße in Halberstadt hat es Samstagmittag (23. Oktober) gebrannt. Wie Hauptkommissar Jens Dargel vom Polizeirevier Harz auf Nachfrage mitteilte, sei der Notruf um 11.14 Uhr eingegangen.