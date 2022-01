Halberstadt: Unfallverursacher flüchtet mit Alkohol im Blut

Halberstadt (vs) - Am 14. Januar befuhr ein 44-jähriger Mann aus Halberstadt mit seinem VW die Thomas-Müntzer-Straße in Halberstadt in Richtung der Spiegelstraße. Gegen 17.30 Uhr streifte der 44-Jährige das am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto einer 50-jährigen Frau aus Klein Quenstedt.

Danach setzte der 44-Jährige seine Fahrt fort. Anhand mehrerer Zeugenaussagen konnte der 44-jährige Unfallverursacher ermittelt werden. Bei der Befragung des 44-Jährigen stellten die Beamten des Polizeireviers Harz Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest.

Das Auto der Geschädigten in Halberstadt. Foto: Polizei

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Die Beamten leiteten daraufhin gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.