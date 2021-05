Harz: Gleich drei Motorradunfälle an Muttertag

Das schöne Wetter am Sonntag war für viele Biker eine gute Voraussetzung für eine Ausfahrt. Leider kam es an diesem Tag gleich zu drei Unfällen in der Nähe von Halberstadt. Alle Fahrer mussten ins Klinikum gebracht werden.

Schönes Wetter zieht Biker auf ihre Motorräder. So auch am letzten Muttertag (Symbolbild).

Halberstadt (vs). Am Sonntag, den 09.05.2021, ereigneten sich unabhängig voneinander drei Motorradunfälle im Landkreis Harz, in der Nähe von Halberstadt. Die Fahrzeugführer verloren am Nachmittag die Kontrolle über das jeweilige Fahrzeug und mussten mit Verletzungen in das nächstgelgene Krankenhaus gebracht werden.

Huy-Neinstedt: Biker prallt gegen Leitplanke

Am 09.05.2021 verletzte sich ein Motorradfahrer nach einem Unfall auf der L 84 so schwer, dass er im Klinikum stationär aufgenommen werden musste. Nach aktuellem Stand befuhr der 27-Jährige mit einer Suzuki die Straße aus Richtung Athenstedt kommend in Richtung Huy-Neinstedt. Gegen 16:45 Uhr verlor er in einer Rechtskurve bei einem Bremsmanöver die Kontrolle, rutschte weg und prallte gegen die Leitplanke. Der 27-Jährige verletzte sich schwer.

Rübeland: 61-Jähriger stürzt mit dem Motorrad

Ebenfalls schwer verletzte sich am 09.05.2021 ein 61-jähriger Motorradfahrer auf der B 27. Auch er musste stationär im Klinikum aufgenommen werden. Laut der Polizei befuhr er mit einer Suzuki die B 27 aus Richtung Rübeland kommend in Richtung Hüttenrode. Gegen 14:55 Uhr geriet er auf Höhe des Blauen Sees ins Schleudern und stürzte.

Stiege: Biker kommt von Fahrbahn ab

Ein 41-Jähriger Biker mit einer Maschine der Marke BMW verletzte sich bei einem Verkehrsunfall leicht, sodass er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand befuhr der Biker die K 1352, die so genannte Trockenbachstraße, aus Richtung Stiege kommend in Richtung B 81. Diese Strecke ist besonders von Kehren geprägt und sehr kurvenreichen. Gegen 14:45 Uhr kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Straßengraben.