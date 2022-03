Im Steinbruch Rieder kippt tonnenschwerer Dumper Abhang herunter

Rieder - Ein Arbeitsunfall im Grauwacke-Steinbruch Rieder hat am Dienstagnachmittag Polizei, Rettungsdienst und mehrere Feuerwehren in Atem gehalten. Laut Polizei ging um 16.52 Uhr ein Notruf mit der Information ein, wonach ein Dumper umgekippt und eine Person eingeklemmt seien. Die Leitstelle beorderte daraufhin die Feuerwehren aus Ballenstedt/Opperode, Rieder und Gernrode sowie den Rettungsdienst an die zwischen Ballenstedt und Rieder gelegene Unglücksstelle. Zudem wurde, weil beim Fahrer zunächst von schwersten Verletzungen ausgegangen werden musste, der Rettungshubschrauber Christoph 36 alarmiert.