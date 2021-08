Landkreis Harz: 41-jähriger Motorradfahrer versucht PKW-Fahrer auszuweichen und stürzt schwer 

Am Samstag, den 21. August, kam es gegen 12:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B79/Abfahrt A36 in Richtung Halberstadt.

Halberstadt (vs) - Am Samstag, den 21. August, kam es gegen 12:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B79/Abfahrt A36 in Richtung Halberstadt. Circa 300 Meter nach der Abfahrt A36 Quedlinburg Mitte in Richtung Halberstadt hatte ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Niedersachsen die Absicht nach links von der B79 auf einen Feldweg abzufahren.

Ein 63-jähriger Halberstädter mit seinem PKW Mercedes bemerkte das Fahrmanöver und verringerte die Geschwindigkeit. Der hinter dem Mercedes fahrende 53-jähriger Kradfahrer aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Krad KTM erkannte die Situation zu spät.

Trotz eingeleiteten Bremsversuch gelang es ihm nicht, sein Kraftrad stark genug abzubremsen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr er am Mercedes rechtsseitig vorbei. Dabei touchierte er die Leitplanken und den Mercedes und stürzte vor dem PKW auf die Fahrbahn.

Der Kradfahrer und seine 41-jährige Mitfahrerin verletzten sich durch den Sturz und mussten ins Harzklinikum Quedlinburg verbracht werden. Nach medizinischer Behandlung konnte die Sozia das Klinikum Quedlinburg verlassen, der 53 Jahre alte Kradfahrer erlitt schwerere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und befindet sich noch im Harzklinikum Quedlinburg.

Die austretenden Betriebsstoffe wurden durch eine Spezialfirma gebunden und beseitigt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn erfolgte eine halbseitige Sperrung der B79.