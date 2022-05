Eine gewissenlose Betrugsmasche wurde durch eine Bankmitarbeiterin in Halberstadt verhindert. Das perfide: Die Masche könnte jeden treffen, der gerade etwas verkaufen möchte.

Halberstadt - Am 11. Mai konnten Polizeibeamte gerade noch rechtzeitig die Fortsetzung einer Betrugsmasche zum Nachteil eines Rentner-Ehepaares in Halberstadt verhindern. Deutschlandweit gibt es Fälle von der sogenannten "Brockhausmasche". Dabei wenden sich die Täter an Personen, die gerade etwas Besonderes verkaufen möchten.