In der Nacht zum 17. Oktober ist in Harsleben ein Haus abgebrannt. Ein Bewohner konnte sich retten.

Harsleben/vs - Nach einem Brand in der Neuen Siedlung in Harsleben im Harz ist es zu einem Schaden von rund 100.000 Euro gekommen. Das Feuer entfachte sich am 17. Oktober gegen 2 Uhr in einem Einfamilienhaus, teilte die Polizei mit.

Nach aktuellen Erkenntnissen stellte der Bewohner des Hauses den Brand in der Nacht fest. Aus bislang ungeklärten Gründen fingen der Dachstuhl sowie das erste Obergeschoss Feuer.

Der Bewohner blieb unverletzt, so die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von circa 100.000 Euro. Beamte leiteten Brandursachenermittlungen ein.