Halberstadt (vs) Eine Streife des Bundespolizeireviers Halberstadt staunte am Samstag, 22. Juli, nicht schlecht, als es im Gebüsch zwischen den Gleisen 1 und 1a des Hauptbahnhofes Halberstadt mehrfach raschelte. Mehrere Fragen schossen den Beamten in diesem Moment durch den Kopf, heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten.

Als die Polizisten nachschauten, kam ein Mann aus dem besagten Gesträuch. Der 47-jährige Deutsche hatte sich nach eigenen Angaben nach einem Streit mit seiner Frau dort versteckt. Die

Bundespolizisten wiesen ihn an, dass Gleis sofort zu verlassen und sich auf den Bahnsteig zu begeben. Glücklicherweise befuhr während der Gesamtsituation kein Zug die Strecke, sodass es zu keinerlei Einschränkungen kam.

Die Bundespolizisten belehrten den Mann eindringlich über sein lebensgefährliches Verhalten und erhoben ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind kein freies Gelände! Menschen begeben sich mit ihrem Handeln unbewusst in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den

vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann.