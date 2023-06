Streit eskaliert völlig in Halberstadt: Plötzlich gibt es einen lauten Knall - Was ist passiert?

Halberstadt (vs) - Ein Streit ist offenbar am frühen Dienstagnachmittag in der Lichtwerstraße in der Harz-Stadt Halberstadt eskaliert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde zunächst eine Frau Zeugin einer verbalen Auseinandersetzung in einer Erdgeschosswohnung. Kurz darauf habe sie einen Knall gehört und gesehen, wie eine Fensterscheibe zu Bruch ging.

Die herbeigerufenen Polizisten sperrten den Bereich rund um das Gebäude ab, heißt es, bis offenbar keine Gefahr mehr zu erwarten war. Die Beamten ermittelten nun gegen einen 35 Jahre alten Mann.