Die Polizei sucht in Halberstadt im Harz nach einem Mann, der einen Gullydeckel auf die Eingangstür eines Einkaufsmarkts geworfen hat. Haben Sie den Mann auf den Bildern (im Text) gesehen?

Fahndung nach Gullydeckel-Werfer in Halberstadt im Harz: Kennen Sie den Mann?

Mit einem Gullydeckel hat ein Mann in Halberstadt im Harz versucht, die Eingangstür eines Einkaufsmarkts in der Augustenstraße zu zerstören. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Bereits am Freitag, 19. Mai, hat ein Mann in Halberstadt die Eingangstür eines Harzer Einkaufsmarkts mit einem Gullydeckel beworfen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor, die nun nach dem Mann sucht.

Demnach ist es an besagtem Freitag um kurz nach 3 Uhr zu dem Vorfall vor dem Lebensmittelmarkt in der Augustenstraße gekommen. Der Mann soll zu diesem Zeitpunkt einen Gully-Deckel gegen die Eingangstür geworfen haben, wodurch die Scheibe gerissen und ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden sei.

So sieht der mutmaßliche Täter aussehen:

Dieser Mann wird von der Polizei in Halberstadt im Harz gesucht. Bild: Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter unter der Rufnummer 03941-674293.