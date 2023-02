Ein Linienbus ist in Badeborn im Harz von der nassen Fahrbahn gerutscht und in geparkte Autos gekracht. Bei dem Unfall wurde der Busfahrer schwer verletzt.

Badeborn (vs) - Am späten Sonnabendnachmittag ist es offenbar in Badeborn im Harz zu einem schweren Unfall mit einem Bus gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Bus-Unfall im Harz - 61-Jähriger Fahrer schwer verletzt

Demnach fuhr ein 61-jähriger Mann aus Hettstedt mit seinem Linienbus auf der Straße Am Teich und wollte nach links abbiegen, kam aber mit seinem Bus auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und fuhr gegen einen geparkten VW. Durch die Wucht des Aufpralls soll der VW gegen zwei weitere Autos geschoben worden sein.

Es entstand offenbar ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro. Der Busfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befanden sich sechs Fahrgäste im Bus.