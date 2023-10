In Quedlinburg ereignete sich laut Polizei ein Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Drei Autos waren laut Polizei bei dem Unfall in Quedlinburg beteiligt.

Quedlinburg/vs - Am 19. Oktber verletzte sich eine Person infolge eines Auffahrunfalls leicht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 78-jährige BMW-Fahrerin die L66 aus Richtung Gernrode in Richtung Morgenrot.

Kurz vor einem Kreisverkehr bremsten zwei vor der 78-Jährigen fahrende PKWs verkehrsbedingt ab. Hierbei kam die Fahrerin des BMW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den vor ihr haltenden Opel auf.

Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen Ford geschoben. Die Fahrerin des BMW verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte diese in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.