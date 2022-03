Polizei: Unfall mit zwei verletzten Personen in Halberstadt

In Halberstadt ereignete sich ein folgenschwerer Unfall, so die Polizei.

Halberstadt (vs) - Am 5. März gegen 23.30 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Toyota die B 81 in Richtung Langenstein bei Halberstadt. Da ihr Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht entgegenkamen, hielt sie an.

Ein hinter ihr fahrender 20-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf. Dabei wurde der Audifahrer sowie ein Insasse im Toyota leicht verletzt. An beiden Fahrzeug entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Durch die Feuerwehr wurde auslaufende Betriebsflüssigkeit gebunden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.