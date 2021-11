Polizei: Unter Drogeneinfluss in Halberstadt unterwegs

Halberstadt (vs) - Am 6. November gegen 20.20 Uhr wurde in der Heinrich-Julius-Straße in Halberstadt ein VW kontrolliert. Bei der Überprüfung des 22-jährigen Fahrers wurde aus dem Fahrzeug starker Cannabisgeruch wahrgenommen.

Ein Test schlug positiv auf den Genuss von Cannabis an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen.