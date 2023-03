Halberstadt (vs) - Unbekannte haben zwischen dem 14. Dezember 2022 und 15. März 2023 versucht, ein an der Kanzel im Dom befestigtes Füllungsbrett mit dem Relief des Evangelisten Markus zu entwenden.

Dadurch entstanden zwei Beschädigungen am Holz und an der am Füllungsbrett befindlichen Schnitzerei. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 1.500 Euro. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet und Spuren am Tatort gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fall bzw. zu möglichen Tätern erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.