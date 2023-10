Ausgerechnet: Betrunkene kracht bei Unfall im Harz in geparkten Polizeiwagen

Crash: In Quedlinburg im Harz ist es zu einem Unfall zwischen einer Betrunkenen und einem Streifenwagen der Polizei gekommen. Symbolbild:

Quedlinburg (vs) - Zu einem Unfall mit einem Polizeiauto ist es am frühen Sonntagmorgen in Quedlinburg im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte eine 35 Jahre alte Quedlinburgerin zunächst aus einem Grundstück in der Lothringer Straße auffahren. Die Betrunkene übersah dabei aber offenbar einen am Fahrbahnrand geparkten Streifenwagen der Harz-Polizei. Es kam zur Kollision.

Bei dem Crash entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau, die mit knapp 1,9 Promille unterwegs war, wegen Straßenverkehrsgefährdung und nahmen ihr den Führerschein ab.