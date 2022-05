Radfahrer nach Unfall in Halberstadt schwer verletzt

Halberstadt (vs) - Am 07. Mai ereignete sich laut Polizei gegen 5.42 Uhr in Halberstadt am Grudenberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 34-jähriger Radfahrer schwer verletzte.

Der Halberstädter befuhr mit seinem Fahrrad den Grudenberg in Richtung Westendorf und kam aus bisher unbekannter Ursache zu Fall. Durch den Sturz und ohne geeigneten Schutzhelm zu tragen zog er sich beim Aufprall auf die Fahrbahn schwere Kopfverletzungen zu und wurde sofort in das naheliegende Klinikum eingeliefert. Nach Angaben des Notarztes sind die Verletzungen lebensbedrohlich.

Bisher konnten keine Augenzeugen zum Unfallhergang ermittelt werden, daher dauern die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache an. Die Polizei im Harz bittet Augenzeugen sich unter der Telefonnummer 03941/293 zu melden.