Schock und Sperrung auf B245: Autofahrer stirbt im Harz nach Frontalzusammenstoß

Groß Quenstedt/Schwanebeck (vs) - Am Vormittag ein Autofahrer bei einem schweren Unfall auf der B245 ums Leben kam. Außerdem gab es weitere Verletzte, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt.

Demnach kam es zuvor zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 18-jähriger Fahrer aus Halberstadt fuhr mit seinem Seat auf der B245 in Richtung Schwanebeck, als er mit dem entgegenkommenden VW eines 72-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Börde kollidierte.

Der Zusammenprall war so stark, dass der 72 Jahre alte Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Die 79-jährige Beifahrerin wurde im Unfallfahrzeug einklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Warum es zu dem schweren Zusammenstoß kam, ist derzeit noch unklar, wie es von Seiten der Polizei heißt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die B245 ist zwischen Groß Quenstedt und Schwanebeck gesperrt.